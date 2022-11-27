Туристка назвала отдых в Сочи «слишком понтовым»

Путешественница отметила, что в целом осталась довольной гостиницей City Park Hotel Sochi. Но ей не понравилось большое количество отдыхающих в отеле, из-за чего возникли очереди сначала на заселение, а потом приходилось долго ждать в ресторане.

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«Впервые вижу такое в ноябре», – отметила россиянка в отзывах на туристическом канале на платформе «Дзен».

Путешественница отметила, что в Сочи есть много мест, куда можно погулять. Впечатлил гостью курорта Морской вокзал, где вечером собираются уличные музыканты. А центральную набережную туристка назвала «слишком понтовой».