Туристка назвала отдых в Сочи «слишком понтовым»

Путешественница отметила, что в целом осталась довольной гостиницей City Park Hotel Sochi. Но ей не понравилось большое количество отдыхающих в отеле, из-за чего возникли очереди сначала на заселение, а потом приходилось долго ждать в ресторане.
«Впервые вижу такое в ноябре», – отметила россиянка в отзывах на туристическом канале на платформе «Дзен».
Путешественница отметила, что в Сочи есть много мест, куда можно погулять. Впечатлил гостью курорта Морской вокзал, где вечером собираются уличные музыканты. А центральную набережную туристка назвала «слишком понтовой».
Также россиянка рассказала, что Сочи везде продают экскурсии, даже в электричках. По ее словам, еще одним плюсом отдыха в Сочи является развитая транспортная инфраструктура. В любую точку можно добраться на «Ласточке» или взять такси, отметила она.