Россиянин пожаловался на отсутствие еды в отеле Хургады

Оплатив 91 тыс. рублей за путевку на семь дней в отеле Ali Baba Palace россиянин отметил, что в целом был готов к бюджетному отдыху в Египте.

Фото: runews24.ru runews24.ru

В отеле был аквапарк и несколько бассейнов, отмечает турист, но спустя три дня пребывания в жаркой стране, ему надоела еда, подаваемая в ресторанах.

Помимо того, что выбор блюд в заведениях общепита, по оценкам путешественника, был невелик, в некоторые рестораны можно было попасть только по предварительной записи и исключительно в вечернее время.