Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
12 минут назад

Россиянин пожаловался на отсутствие разнообразия еды в отеле Хургады

runews24.ru

Оплатив 91 тыс. рублей за путевку на семь дней в отеле Ali Baba Palace россиянин отметил, что в целом был готов к бюджетному отдыху в Египте.

Россиянин пожаловался на отсутствие еды в отеле Хургады
Фото: runews24.rurunews24.ru

В отеле был аквапарк и несколько бассейнов, отмечает турист, но спустя три дня пребывания в жаркой стране, ему надоела еда, подаваемая в ресторанах.

Помимо того, что выбор блюд в заведениях общепита, по оценкам путешественника, был невелик, в некоторые рестораны можно было попасть только по предварительной записи и исключительно в вечернее время.

Своими впечатлениями от отдыха в Хургаде российский турист поделился на тематическом канале платформы «Дзен».

Новости путешествий,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители