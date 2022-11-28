Туристов на Пхукете вместо отеля поселили на стройку

В неприятной ситуации оказалось несколько российских туристов на Пхукете. В отеле, где они планировали провести отпуск, идет масштабный ремонт. Об этом отдыхающие узнали только в день заезда. Подробности порталу TourDom.ru рассказала директор турагентства из Перми.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

По ее словам, в ноябре был забронирован для клиентов тур в Таиланд у туроператора Fun & Sun с проживанием в Amora Beach 4*. Туристы отдыхали в отеле 5 лет назад, поэтому выбрали именно этот вариант. В четверг они вылетели на Пхукет первым рейсом AZUR air и уже были готовы с головой погрузиться в отдых, однако не получилось. Вместо приличного отеля их встретила настоящая стройка: перекопанные газоны, грязь, траншеи, строительный мусор, котлованы с горами вырытой земли.

Как оказалось, в гостинице полным ходом идет ремонт, причем капитальный. Однако никакого предупреждения на сайте туроператора о работах на территории отеля нет. Естественно, в первую очередь туристы обратились в турагентство, где приобретали тур. Для директора это также стало неожиданностью, и она связалась с представителем Fun & Sun в Перми. Там на вопрос, что происходит в Amora Beach, ей ответили: на территории гостиницы идет небольшой ремонт, который никак не помешает отдыху туристов. На этом общение было прекращено.

Турагент не оставила попыток помочь клиентам и написала в принимающую компанию в Таиланде, прислала фотографии из отеля, которые предоставили отдыхающие. Там также развели руками и сослались на то, что ничего не знают о ремонте.

«Никаких замен или компенсаций никто не предлагает. Туристы обратились к своему гиду в Таиланде, но он лишь с раздражением ответил, что не в курсе ситуации и ничем помочь не может. На этой помойке живут трое наших туристов из Перми. Знаю, что там еще двое россиян, но они рукой махнули и, видимо, смирились», – поделилась турагент.