Россиянка побывала на рынке в Крыму и назвала местные продукты «корявыми»

Российская туристка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми», но качественными. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на портале «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор публикации отметила, что в крымском Судаке вдоль улицы у Центрального рынка местные жители продают фрукты из своих садов и не увеличивают цену за торговое место.

«Поэтому на рынке тот же инжир стоит 120-160 рублей за килограмм, а тут на улице — 100 рублей, — пояснила она. — Еще если берешь несколько килограммов, то сделают скидку и продадут его за 80 рублей».

При этом россиянка подчеркнула, что чаще всего у таких продуктов отсутствует товарный вид.

«Ну и что, что груши корявые? Возьми их, вымой и очисти, зато они явно без химии», — добавила она.

Путешественница отметила, что местные продают товар с душой.

«Всегда скажут спасибо, еще и здоровья пожелают, — подчеркнула она. — Тут понимаешь, что поддержал человека, да еще и тебе приятно сделали».