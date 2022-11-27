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1 час назад

Россиянка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми»

Lenta.ru

Российская туристка побывала на рынке в Крыму и назвала местные фрукты и овощи «корявыми», но качественными. Впечатлениями она поделилась в личном блоге на портале «Яндекс.Дзен».

Россиянка побывала на рынке в Крыму и назвала местные продукты «корявыми»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации отметила, что в крымском Судаке вдоль улицы у Центрального рынка местные жители продают фрукты из своих садов и не увеличивают цену за торговое место.

«Поэтому на рынке тот же инжир стоит 120-160 рублей за килограмм, а тут на улице — 100 рублей, — пояснила она. — Еще если берешь несколько килограммов, то сделают скидку и продадут его за 80 рублей».

При этом россиянка подчеркнула, что чаще всего у таких продуктов отсутствует товарный вид.

«Ну и что, что груши корявые? Возьми их, вымой и очисти, зато они явно без химии», — добавила она.

Путешественница отметила, что местные продают товар с душой.

«Всегда скажут спасибо, еще и здоровья пожелают, — подчеркнула она. — Тут понимаешь, что поддержал человека, да еще и тебе приятно сделали».

Ранее в ноябре россиянка отдохнула в Крыму и описала состояние местного пляжа Алчак-Кая в городе Судак фразой «без слез не взглянуть». По словам туристки, побережье было усеяно мусором, в том числе сигаретными окурками, пакетами и шелухой от семечек.

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