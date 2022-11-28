Новые туристические маршруты появились в Кыргызстане

Перевалы, водопады и уникальная флора – в Кыргызстане появились новые пешие маршруты для туристов. Ходить по ним можно самостоятельно, организован подъезд общественного транспорта. На одной из горных троп побывал корреспондент «МИР 24» Азамат Касымбеков.
Горная тропа Теке-Тор – в часе езды от Бишкека, а ходить по ней можно круглый год. Заблудиться невозможно. Вдоль маршрута – указатели с названиями перевалов и протяженностью пути.
«Один из указателей сейчас мы видим снизу, он приведет нас к водопаду. Достаточно красивое место, особенно зимой. Здесь невысоко, в районе двух тысяч. И поэтому очень много зимой ходит туристов. Водопад замерзший. Каскады, ледяные каскады. Здесь очень красивые места», – рассказал геолог, турист Олег Ваулин.
Туристка Ольга Морозова обошла немало горных троп Кыргызстана и рада открытию новых маршрутов. Говорит: в каждом месте – своя природа и энергетика. Походы для нее, как медитация.
«Тропа на самом деле легкая. И это замечательная возможность для семейных походов. Что в общем-то сейчас становится все более и более популярным. Скажем так детки 6-7 лет смело доходят до самого водопада. Разнообразие флоры оно впечатляет. Это и арча, это и береза, это просто заросли дикого барбариса, а в сезон, кстати, здесь можно попробовать дикую землянику», – отметила туристка Ольга Морозова.
Вблизи столицы обустроили шесть горных маршрутов разной сложности. Их протяженность – от трех с половиной до десяти километров. Все рассчитаны на однодневные походы. В следующем году еще сорок маршрутов маркируют в других регионах страны.
«В дальнейшем, уже с 24 года мы будем маркировать, обозначать и наносить на онлайн карту уже многодневные маршруты. То есть активный туризм, это сейчас популярно, но это всегда было необходимо. Это наше здоровье, это наша жизнь, это наша природа», – сообщила президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова.
А чтобы сохранить природу, вдоль всех горных троп установят мусорные баки, появятся и смотровые площадки.
По данным фонда развития туризма следующим этапом станет цифровизация туристических троп в Кыргызстане. Каждый желающий сможет по QR-коду получить всю необходимую информацию о маршруте.