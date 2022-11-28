Новые туристические маршруты появились в Кыргызстане

«Тропа на самом деле легкая. И это замечательная возможность для семейных походов. Что в общем-то сейчас становится все более и более популярным. Скажем так детки 6-7 лет смело доходят до самого водопада. Разнообразие флоры оно впечатляет. Это и арча, это и береза, это просто заросли дикого барбариса, а в сезон, кстати, здесь можно попробовать дикую землянику», – отметила туристка Ольга Морозова.