Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Новые туристические маршруты появились в Кыргызстане

Мир24

Перевалы, водопады и уникальная флора – в Кыргызстане появились новые пешие маршруты для туристов. Ходить по ним можно самостоятельно, организован подъезд общественного транспорта. На одной из горных троп побывал корреспондент «МИР 24» Азамат Касымбеков.

Новые туристические маршруты появились в Кыргызстане
Фото: Мир24Мир24

Горная тропа Теке-Тор – в часе езды от Бишкека, а ходить по ней можно круглый год. Заблудиться невозможно. Вдоль маршрута – указатели с названиями перевалов и протяженностью пути.

Видео дня

«Один из указателей сейчас мы видим снизу, он приведет нас к водопаду. Достаточно красивое место, особенно зимой. Здесь невысоко, в районе двух тысяч. И поэтому очень много зимой ходит туристов. Водопад замерзший. Каскады, ледяные каскады. Здесь очень красивые места», – рассказал геолог, турист Олег Ваулин.

Туристка Ольга Морозова обошла немало горных троп Кыргызстана и рада открытию новых маршрутов. Говорит: в каждом месте – своя природа и энергетика. Походы для нее, как медитация.

«Тропа на самом деле легкая. И это замечательная возможность для семейных походов. Что в общем-то сейчас становится все более и более популярным. Скажем так детки 6-7 лет смело доходят до самого водопада. Разнообразие флоры оно впечатляет. Это и арча, это и береза, это просто заросли дикого барбариса, а в сезон, кстати, здесь можно попробовать дикую землянику», – отметила туристка Ольга Морозова.

Вблизи столицы обустроили шесть горных маршрутов разной сложности. Их протяженность – от трех с половиной до десяти километров. Все рассчитаны на однодневные походы. В следующем году еще сорок маршрутов маркируют в других регионах страны.

«В дальнейшем, уже с 24 года мы будем маркировать, обозначать и наносить на онлайн карту уже многодневные маршруты. То есть активный туризм, это сейчас популярно, но это всегда было необходимо. Это наше здоровье, это наша жизнь, это наша природа», – сообщила президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова.

А чтобы сохранить природу, вдоль всех горных троп установят мусорные баки, появятся и смотровые площадки.

По данным фонда развития туризма следующим этапом станет цифровизация туристических троп в Кыргызстане. Каждый желающий сможет по QR-коду получить всю необходимую информацию о маршруте.

Новости путешествий,Елена Калашникова,Ольга Морозова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители