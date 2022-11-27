Горнолыжные курорты предупредили о дефиците номеров на Новый год

Премиальные отели горнолыжных курортов предупредили о дефиците номеров на Новый год. Загрузка гостиниц на Северном Кавказе будет очень высокой.

Фото: pxhere.com pxhere.com

Осенью туристы не спешили с бронированием отдыха — это не позволило отелям сильно поднять цены. Как рассказали РБК в пресс-службе корпорации «Кавказ.РФ», на самом популярном курорте — Архызе, в четырёхзвёздочном отеле «Вертикаль» «новогодние каникулы уже распроданы — январь и февраль были забронированы ещё с лета», места остались только на март.