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3 часа назад

Главный туроператор Венесуэлы откроет офисы в России

Газета.Ruиещё 1

Крупнейший туроператор Венесуэлы Venezolana de Turismo намерен открыть свои представительства в России, Иране, Мексике и на Кубе, сообщило агентство Prensa Latina.

Главный туроператор Венесуэлы откроет офисы в России
Фото: Ivan Alvarado/ReutersIvan Alvarado/Reuters

Отмечается, что инициатива направлена на продвижение Боливарианской Республики как многообразного, инклюзивного, спокойного и открытого к развитию туристического направления, а также на становление туризма как одного из двигателей экономики страны.

Когда именно заработают представительства компании в указанных странах, не уточняется.

Накануне в пресс-службе Росавиации заявили, что в настоящее время из России можно улететь на прямых рейсах в 22 страны, доступны пассажирские и грузовые самолеты. В том числе без пересадок можно добраться на самолете в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Египет и Израиль.

В середине сентября министр туризма Венесуэлы Али Падрон заявил, что страна намерена стать самым востребованным направлением для туристов из России. Тогда же он сказал, что с октября в Венесуэлу начнут летать рейсы Nordwind Airlines с 440 туристами на каждом борту.

Новости путешествий,Росавиация,
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