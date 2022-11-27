Прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга возобновились

Прямые авиарейсы из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") в Таиланд возобновились на регулярной основе после остановки из-за пандемии коронавируса весной 2020 года. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

С 1 декабря запланированы полеты на Пхукет. "Полеты между Кольцово и самыми популярными курортами Таиланда - Паттайей и Пхукетом - запланированы раз в 10-11 дней в каждом направлении", - пояснили там, отметив, что рейсы между Екатеринбургом и Таиландом выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года, когда были прерваны из-за пандемии COVID-19.