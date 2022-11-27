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42 минуты назад

Прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга возобновились после приостановки из-за пандемии

ТАССиещё 3

Прямые авиарейсы из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") в Таиланд возобновились на регулярной основе после остановки из-за пандемии коронавируса весной 2020 года. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

Прямые рейсы в Таиланд из Екатеринбурга возобновились
Фото: pxhere.compxhere.com

Утром 27 ноября первый рейс в аэропорт Утапао (Паттайя) выполнила авиакомпания Azur Air. "Самолет Boeing 767 авиаперевозчика вылетел из Екатеринбурга в 05:22 (03:22 мск)", - говорится в сообщении.

С 1 декабря запланированы полеты на Пхукет. "Полеты между Кольцово и самыми популярными курортами Таиланда - Паттайей и Пхукетом - запланированы раз в 10-11 дней в каждом направлении", - пояснили там, отметив, что рейсы между Екатеринбургом и Таиландом выполнялись на регулярной основе до весны 2020 года, когда были прерваны из-за пандемии COVID-19.

Новости путешествий,Аэропорт Кольцово,
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