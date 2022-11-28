Еще одна страна захотела возобновить прямые рейсы с Россией

Еще одна африканская страна, Намибия , захотела возобновить прямое авиасообщение с Россией . О возможности восстановления рейсов РИА Новости рассказал посол республики в РФ Клеменс Хандуукеме Кашуупулва.

Дипломат заявил, что в настоящее время тема возобновления прямого авиасообщения между Виндхуком и Москвой уже обсуждается.

При этом Кашуупулва отметил, что туристический поток из России в последнее время не изменился, однако отечественные путешественники «выражают заинтересованность посетить Намибию». До этого в октябре Зимбабве заявляло о намерении открыть прямое авиасообщение с Россией.