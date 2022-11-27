Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
57 минут назад

Экономист посоветовал российским туристам купить валюту в ближайшую неделю

Lenta.ru

Российским туристам, которые планируют зарубежные поездки на новогодние праздники, стоит купить валюту в ближайшую неделю. Об этом в интервью «Радио Sputnik» заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Российским туристам посоветовали купить валюту в ближайшую неделю
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Григорьев посоветовал россиянам обменять рубли до 5 декабря, пока не вступил в силу введенный Европейским союзом потолок цен на российскую нефть. Он подчеркнул, что эта мера затрагивает важную для страны отрасль экономики, что может отразиться на национальной валюте.

«Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», — заявил экономист.

Ранее сообщалось, что количество бронирований в отелях Египта россиянами на новогодние каникулы сократилось в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По мнению специалистов, заменой Египту станет Таиланд, куда недавно возобновились чартерные рейсы.

Новости путешествий,Владимир Григорьев,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители