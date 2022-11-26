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34 минуты назад

Спрос на новогодний отдых в Северной Осетии вырос в два раза

Inc-News

Желающим отправиться в Северную Осетию на Новый год следует поторопиться, так как мест в отелях региона осталось не так много.

Спрос на новогодний отдых в Северной Осетии вырос в два раза
Фото: Inc-NewsInc-News

Российские туристы стали чаще отдыхать в Северной Осетии. В январе-октябре республику посетили почти 700 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального комитета по туризму.

Спрос на поездки в Северную Осетию на новогодние праздники тоже вырос - более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В настоящий момент на дни зимних каникул забронировано уже порядка 70% номерного фонда местных отелей.

Как сообщает "Интерфакс-Туризм", ряд региональных и федеральных мер поддержки помогают в развитии туриндустрии Северной Осетии. Регион получил деньги на преодоление западных санкций, субсидию в размере 100 млн рублей на создание модульных мини-гостиниц и еще 30 млн рублей - на развитие инфраструктуры.

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