Спрос на новогодний отдых в Северной Осетии вырос в два раза

Желающим отправиться в Северную Осетию на Новый год следует поторопиться, так как мест в отелях региона осталось не так много.

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Российские туристы стали чаще отдыхать в Северной Осетии. В январе-октябре республику посетили почти 700 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального комитета по туризму.

Спрос на поездки в Северную Осетию на новогодние праздники тоже вырос - более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. В настоящий момент на дни зимних каникул забронировано уже порядка 70% номерного фонда местных отелей.