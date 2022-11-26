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35 минут назад

Шри-Ланка повышает стоимость виз для туристов

TourDom

Власти Шри-Ланки приняли решение с 1 декабря повысить стоимость оформления туристических виз. Соответствующее постановление на этой неделе опубликовал Департамент иммиграции и эмиграции республики.

Шри-Ланка повышает стоимость виз для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Согласно тексту циркуляра, со следующего месяца иностранным гражданам за электронную визу (ETA) придется отдать 50 долларов вместо 35. Документы можно отправить в онлайн-формате до прибытия в страну, но нельзя оплатить российской банковской картой. Альтернативный вариант – воспользоваться помощью туроператоров, заказав отдельную услугу, или рассчитаться за визу в рублях сразу при брониронировании турпакета. Однако в таком случае ETA подорожает для туриста еще на 15 долларов – до 65 у.е.

Из позитивного – для россиян электронное разрешение на въезд теперь действует не 30, а 180 дней. Такое послабление введено вплоть до 25 июня 2023 года.

Что касается виз, которые оформляются по прилете на Шри-Ланку, то они тоже подорожают. За документ попросят не 40, а 60 долларов. Впрочем, детям до 12 лет их выдают бесплатно.

Президент Шри-Ланки назвал повышение стоимости виз вынужденной мерой. Из-за кризиса в стране серьезный дефицит бюджета, а туристы – это практически единственный источник его пополнения. Поэтому власти решили использовать самый быстрый и простой вариант получения денег от иностранных граждан – увеличить сбор за документы на въезд.

Отметим, что сейчас на Шри-Ланку из России летают две авиакомпании. Так, «Аэрофлот» ставит рейсы из Москвы в Коломбо, а у AZUR air кроме столичных есть и региональные вылеты из нескольких городов: Санкт-Петербурга, Красноярска и Новосибирска.

Новости путешествий,Аэрофлот,
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