Росавиация не разрешила Utair летать в Шарджу и Дубай из регионов

Utair не смогла получить временные допуски на полеты в ОАЭ из регионов и Санкт-Петербурга. Авиакомпания запрашивала разрешения на выполнение рейсов из Уфы, Сургута и Тюмени в Шарджу и Санкт-Петербурга, Самары и Уфы в Дубай, однако Росавиация отказала ей из-за низкого объема перевозок по внутренним авиалиниям. Допуски, на которые претендовала Utair, останутся у AZUR air, «России» и Royal Flight, следует из опубликованного приказа ведомства.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Другие перевозчики получили новые допуски в остающиеся доступными для туристов зимой страны. В частности, «Уральским авиалиниям» разрешили дважды в неделю летать в столицу Лаоса из Кемерова – в конце октября они поставили свои самолеты на маршрут из Владивостока во Вьентьян. Red Wings сможет возить пассажиров в Измир из Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод 3 раза за семидневку. Напомним, неделю назад компания анонсировала перелеты в этот турецкий город из Домодедово, первый рейс отправится 23 декабря. «ИрАэро» получила допуск на ежедневные полеты по маршруту Москва – Анталья.