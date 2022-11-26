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39 минут назад

Росавиация не разрешила Utair летать в Шарджу и Дубай из регионов

TourDom

Utair не смогла получить временные допуски на полеты в ОАЭ из регионов и Санкт-Петербурга. Авиакомпания запрашивала разрешения на выполнение рейсов из Уфы, Сургута и Тюмени в Шарджу и Санкт-Петербурга, Самары и Уфы в Дубай, однако Росавиация отказала ей из-за низкого объема перевозок по внутренним авиалиниям. Допуски, на которые претендовала Utair, останутся у AZUR air, «России» и Royal Flight, следует из опубликованного приказа ведомства.

Росавиация не разрешила Utair летать в Шарджу и Дубай из регионов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Другие перевозчики получили новые допуски в остающиеся доступными для туристов зимой страны. В частности, «Уральским авиалиниям» разрешили дважды в неделю летать в столицу Лаоса из Кемерова – в конце октября они поставили свои самолеты на маршрут из Владивостока во Вьентьян. Red Wings сможет возить пассажиров в Измир из Сочи, Ставрополя и Минеральных Вод 3 раза за семидневку. Напомним, неделю назад компания анонсировала перелеты в этот турецкий город из Домодедово, первый рейс отправится 23 декабря. «ИрАэро» получила допуск на ежедневные полеты по маршруту Москва – Анталья.

«Аэрофлоту» позволили увеличить частоту полетов из Москвы в Каир до 10 раз в неделю. В Бангкок нацпер теперь может доставлять туристов из Новосибирска и Владивостока трижды за 7 дней, из Красноярска в столицу Таиланда и на Пхукет – 2 раза в неделю. Кроме того, перевозчику отдали 14 допусков на маршрут из Санкт-Петербурга в Анталью, которые ранее были у ее дочерней компании «Россия».

Новости путешествий,Уральские авиалинии,Ютэйр,Red Wings,Аэрофлот,Росавиация,
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