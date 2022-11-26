Россиян предупредили о похолодании на южных курортах

Специалисты метеорологического центра "ФОБОС" предупредили россиян о предстоящем понижении температуры воздуха на юге страны. Всем, кто планировал отправиться в отпуск на южные курорты, стоит учитывать, что теперь там более актуален горнолыжный отдых, слова экспертов передает издание Tourdom.

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В эти выходные в Краснодарском крае господствует циклон, что поспособствует повышенной влажности воздуха, хотя температура для прогулок еще подходящая – около 16 градусов тепло. Однако уже со следующей недели ожидается резкое похолодание, температура будет стремительно снижаться – сначала до 13 градусов, затем до 9 градусов тепла.

Осадки к тому времени пройдут и для катания на лыжах и сноубордах настанет самая подходящая пора, как заключают метеорологи.

В Крыму особо погреться тоже уже не удастся – там температура опуститься до 6 градусов тепла.