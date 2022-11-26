В аэропорт Утапао прибыл первый с начала пандемии рейс из России

Первый с начала пандемии чартерный рейс российской авиакомпании Azur Air из Новосибирска приземлился в субботу в аэропорту Утапао, расположенном недалеко от курортного города Паттайя. Как сообщили корреспонденту ТАСС в Управлении по туризму Таиланда (ТАТ), на борту находились 234 пассажира.

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Крупнейший чартерный российский авиаперевозчик Azur Air, в авиапарк которого входят самолеты Boeing 777-300ER, Boeing 767-300, Boeing 757-200 и Boeing 737-800, "планирует совершать ежедневно по два рейса в Утапао из 11 городов России", рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС глава ТАТ в Паттайе Анома Вонгйай. По ее словам, в субботу прибудет еще один рейс из Красноярска. "Всего ожидается в субботу 574 пассажира, если два рейса прибудут заполнеными, - пояснила она. - Обычно чартерные рейсы полностью заполнены".

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География полетов

По словам Вонгйай, Azur Air будет осуществлять полеты из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Кемерово, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Омска, Санкт-Петербурга и Тюмени. С конца ноября 2022 года по март 2023 года авиакомпания планирует использовать Boeing 767-300 и Boeing 757-200. Между тем в субботу вечером два рейса Azur Air с разницей в 30 минут отправятся в Екатеринбург и Красноярск.

Мэр Паттайи Порамет Нгампхичет, лично встречавший в Утапао первых прибывших из Новосибирска россиян, напомнил журналистам, что до пандемии Таиланд по итогам 2019 года посетило до 1,5 млн российских туристов. "Мы надеемся, что в скором будущем эта цифра будет снова достигнута, а затем и превышена, - сказал он. - Российским гражданам нравится наш город, для многих из них он в прошлом был вторым домом, и жители Паттайи рады возвращению россиян".

"Когда в Паттайе было много российских туристов и экспатов, везде были вывески на русском, многие работники сферы обслуживания изучали язык, и были очень востребованы, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Нгампхичет. - Восстановить все это не так просто, многие за время пандемии уехали из города, но с увеличением объемов рынка въездного туризма из России все вернется, я уверен". "Паттайя была и останется комфортабельным городом для российского туриста", - добавил мэр.

Между тем исполняющий обязанности председателя Совета индустрии туризма провинции Чонбури Тханет Супхасахасрангси считает, что путешественники из России представляют собой постоянно растущий туристический рынок и играют важную роль в туризме Паттайи. "Открытие маршрутов Azur Air в это время является хорошим знаком для операторов туриндустрии Паттайи, заинтересованных в российском рынке, - продолжил он. - Я считаю, что частный сектор готов к приему туристов из России".

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