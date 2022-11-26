Виндзорский замок украшен к Рождеству и открыт для посещения

В минувший четверг, за месяц до Рождества, фонд Royal Collection Trust представил первую с начала правления короля Карла III праздничную ёлку — а вместе с ней и сопутствующий декор парадных залов Виндзорского замка. Посещающие его туристы смогут также осмотреть богато украшенные апартаменты британской монаршей семьи в дни, когда доступ для посетителей будет разрешён.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Лестницы, ведущие к каждому доступному для туристов залу, украшены еловыми ветками и гирляндами, а также рождественскими композициями. Центральный элемент праздничного убранства — 6-метровая пихта Нордмана. Её также называют «нормандской елью»: именно такое дерево чаще всего используют в качестве рождественского декора в Европе. Она выращена в экологически безопасных условиях на территории Большого Виндзорского парка и украшена сотнями переливающихся украшений.