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24 минуты назад

Виндзорский замок украшен к Рождеству и открыт для посещения

Mainstyle

В минувший четверг, за месяц до Рождества, фонд Royal Collection Trust представил первую с начала правления короля Карла III праздничную ёлку — а вместе с ней и сопутствующий декор парадных залов Виндзорского замка. Посещающие его туристы смогут также осмотреть богато украшенные апартаменты британской монаршей семьи в дни, когда доступ для посетителей будет разрешён.

Виндзорский замок украшен к Рождеству и открыт для посещения
Фото: MainstyleMainstyle

Лестницы, ведущие к каждому доступному для туристов залу, украшены еловыми ветками и гирляндами, а также рождественскими композициями. Центральный элемент праздничного убранства — 6-метровая пихта Нордмана. Её также называют «нормандской елью»: именно такое дерево чаще всего используют в качестве рождественского декора в Европе. Она выращена в экологически безопасных условиях на территории Большого Виндзорского парка и украшена сотнями переливающихся украшений.

Но это не единственная рождественская ель, которую можно будет увидеть в замке — второе дерево установили в знаменитой Багровой гостиной. Увидеть празднично украшенные монаршие апартаменты можно будет и в Холируд-хаусе: любимая резиденция британских королей в Шотландии также будет рада принять гостей после того, как 1 декабря будут завершены все работы по декору её внутренних помещений.

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