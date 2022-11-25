Туристам из России предложат три вида туров по Мьянме

Туроператор «И-Линь Туризм» поделился подробностями о том, как будет организован прием туристов из России в Мьянме, которые прибудут туда на прямых рейсах, и в каких отелях планируется размещать гостей.

Фото: TourDom TourDom

Компания предложит три типа туров в Мьянму. Первые два – это комбинации экскурсионного отдыха с пляжным. Например, после прилета в Мандалай 3 дня можно будет посвятить осмотру достопримечательностей и еще неделю потратить на отдых у моря. Для тех, кто любит поездить по стране, есть более продолжительный вариант: 7 дней выделено на экскурсии и еще столько же – на пляж. А если в приоритете пляж, то сразу по прилете в Мандалай можно будет пересесть на местный рейс, который доставит туристов на побережье.

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Курорт Нгапали расположен на берегу Индийского океана, примерно в 670 км к юго-западу от Мандалая, поэтому для перевозки российских туристов «И-Линь Туризм» организует чартер. Как рассказала директор отдела маркетинга «И-Линь Туризм» Дарья Коток, пересадка в Мандалае займет 15–20 минут, а сам перелет на ATR-72 или Embraer 90 – около часа. Еще до получаса уйдет на трансфер из местного аэропорта – и можно наслаждаться отдыхом.

В Нгапали находится около 40 отелей – в основном это 3–4*. Разброс цен довольно большой: от 30 евро за ночь до 150 и выше, но зато все гостиницы, даже самые экономичные, находятся на первой линии от моря. Они небольшие, максимум на 50–80 номеров, в оформлении использованы изделия из дерева и камня, предметы искусства. Подробности о рекомендуемых отелях специалисты компании сообщат после того, как завершится их командировка в Мьянму.

Что касается авиаперелетов из России, то на минувшей неделе Росавиация и авиавласти Мьянмы внесли изменения в межправительственное соглашение, которое сделало возможным организацию прямых рейсов из Мандалая в регионы России. Авиакомпания Myamnar Airways уже подала документы в Росавиацию, ответ ожидается в ближайшее время.