Россияне нашли замену популярным курортам Египта на Новый год

Количество бронирований в отелях Египта на новогодние каникулы среди россиян сократилось в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом пишет TourDom со ссылкой на экспертов туротрасли.

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Снижение спроса на отдых в этой стране турагенты связывают с периодом неопределенности в октябре, когда путешественники обычно только собираются бронировать отдых на Новый год. В свою очередь аналитики «Слетать.ру» отмечают, что уровень продаж зимних туров в Египет начинает расти к концу ноября.

«Если ситуация будет стабильной, то к концу декабря он, скорее всего, доберется до стандартной отметки», — добавили представители сервиса.

Специалисты считают, что в этом году россияне нашли достойную замену популярным египетским курортам — Таиланд, куда недавно возобновились чартерные рейсы.

«Долгое время это направление было недоступно, и, как только начали продавать первые билеты, люди стали бронировать именно новогодние даты», — пояснила руководитель международных проектов сети Любовь Воронина.