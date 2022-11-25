Росавиация расширит список компаний на субсидирование рейсов

Росавиация проведет дополнительный отбор авиакомпаний для возмещения операционных расходов на полеты внутри РФ в условиях санкций. Об этом говорится в сообщении Росавиации.
"Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 235,25 млн рублей. Данная государственная мера поддержки позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить нашим гражданам доступные авиаперелеты. Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 года", - сказано в сообщении.
Заявки на участия в отборе принимаются до 2 декабря 2022 года от авиакомпаний, ранее участвовавших в отборе на перераспределение средств. Определение победителей должно состояться до 9 декабря, добавили в Росавиации.
Общий объем программы субсидирования составляет 100 млрд рублей. Ранее Росавиация уже перераспределила средства от 19 авиакомпаний на сумму 9 млрд рублей.