Росавиация расширит список компаний на субсидирование рейсов

"Общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет 235,25 млн рублей. Данная государственная мера поддержки позволяет сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предоставить нашим гражданам доступные авиаперелеты. Предоставление субсидии направлено на погашение расходов российских авиакомпаний, осуществляющих коммерческие перевозки в период с апреля по октябрь 2022 года", - сказано в сообщении.