АТОР: в этом году российские туристы начали покупать новогодние путевки позже обычного

Спрос на новогодние туры начался только в ноябре.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Российские путешественники только в ноябре занялись активным приобретением путевок на новогодние праздники. В то время как опыт прошлых лет показывает, что тогда большая часть туров была забронирована уже в октябре. Информацию об этом передает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ПРАЙМ.

По словам Ломидзе, в 2022 году продажи новогодних туров проходят в нетипичном режиме. В этом году туристы не бронируют туры за несколько недель до путешествия, продажи увеличились только к концу ноября, за месяц до Нового года.