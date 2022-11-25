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3 часа назад

АТОР: в этом году российские туристы начали покупать новогодние путевки позже обычного

runews24.ru

Спрос на новогодние туры начался только в ноябре.

АТОР: в этом году российские туристы начали покупать новогодние путевки позже обычного
Фото: runews24.rurunews24.ru

Российские путешественники только в ноябре занялись активным приобретением путевок на новогодние праздники. В то время как опыт прошлых лет показывает, что тогда большая часть туров была забронирована уже в октябре. Информацию об этом передает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ПРАЙМ.

По словам Ломидзе, в 2022 году продажи новогодних туров проходят в нетипичном режиме. В этом году туристы не бронируют туры за несколько недель до путешествия, продажи увеличились только к концу ноября, за месяц до Нового года.

В том числе эксперт отметила, что одним из популярных российских направлений стал Краснодарский край. На горнолыжные курорты Кавказа и Шерегеша тоже отмечается большой спрос. Лидерами среди зарубежных направлений стали ОАЭ, Египет и Турция.

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