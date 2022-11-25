Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Часть новых рейсов «Аэрофлота» из регионов в Таиланд задерживается

TourDom

Сегодня «Аэрофлот» должен отправить первые рейсы из нескольких городов на популярные курорты, но часть из них задержаны. Например, в Красноярске туристы, вылетавшие в Пхукет, провели в аэропорту лишние 5 часов. Следующий рейс из этого города в Бангкок запланирован в 00:35 (20:35 мск).

Часть новых рейсов «Аэрофлота» в Таиланд задерживается
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

В свою очередь, туристы из Новосибирска ждали отправления почти 10 часов. Вылет был назначен на 07:05 (03:05 мск), но его перенесли на 14 часов по местному времени. Борт поднялся в небо в 16:32 (12:32 мск)

Из Владивостока самолет «Аэрофлота» в Пхукет должен вылететь сегодня ночью по московскому времени, но уже сейчас отображается задержка. Так, отправление изначально назначено на 08:40 (01:40 мск), его перенесли на 11:15 (03:15 мск).

А вот борт авиакомпании из Екатеринбурга в Стамбул вылетел почти согласно плану с незначительным отклонением на 46 минут. Ждем рейс в Гоа, который назначен на 22:20 (20:20 мск).

Редакция направила запрос в «Аэрофлот» по поводу длительных задержек вылетов из Красноярска и Новосибирска, но на момент написания новости ответ не поступил.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители