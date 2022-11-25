Туроператоры РФ фиксируют высокий спрос на поездки в Катар

После начала чемпионата мира по футболу в Катаре российские туроператоры фиксируют вторую волну повышенного спроса на поездки в эту страну. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
«Вместе со стартом чемпионата пришла вторая волна спроса. Россияне видят всю эту футбольную эйфорию и хотят к ней присоединиться. Запросы на поездки в Катар на ЧМ-2022 на период начала и середины декабря поступают каждый день», - приводит пресс-служба слова руководителя FIT-отдела туроператора ПАКС Ольги Рыбаловой.
Отмечается, что россияне все еще могут попасть на полуфиналы и финал турнира.
«После 2 декабря команды, выбывшие из турнира, покинут страну вместе со своими болельщиками. В связи с этим появятся в продаже стандартные номера в отелях. Также с 2 декабря будет уменьшен минимальный срок бронирования, для всех отелей он будет составлять минимум три ночи. Можно будет забронировать городской отель примерно за 190 тыс. руб. на пять дней», - добавили в пресс-службе.
Чемпионат мира по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.