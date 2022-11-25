Туроператоры РФ фиксируют высокий спрос на поездки в Катар

«После 2 декабря команды, выбывшие из турнира, покинут страну вместе со своими болельщиками. В связи с этим появятся в продаже стандартные номера в отелях. Также с 2 декабря будет уменьшен минимальный срок бронирования, для всех отелей он будет составлять минимум три ночи. Можно будет забронировать городской отель примерно за 190 тыс. руб. на пять дней», - добавили в пресс-службе.