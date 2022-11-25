Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
3 часа назад

Туроператоры РФ фиксируют высокий спрос на поездки в Катар после начала чемпионата мира по футболу

Агентство «Москва»

После начала чемпионата мира по футболу в Катаре российские туроператоры фиксируют вторую волну повышенного спроса на поездки в эту страну. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Туроператоры РФ фиксируют высокий спрос на поездки в Катар
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Вместе со стартом чемпионата пришла вторая волна спроса. Россияне видят всю эту футбольную эйфорию и хотят к ней присоединиться. Запросы на поездки в Катар на ЧМ-2022 на период начала и середины декабря поступают каждый день», - приводит пресс-служба слова руководителя FIT-отдела туроператора ПАКС Ольги Рыбаловой.

Отмечается, что россияне все еще могут попасть на полуфиналы и финал турнира.

«После 2 декабря команды, выбывшие из турнира, покинут страну вместе со своими болельщиками. В связи с этим появятся в продаже стандартные номера в отелях. Также с 2 декабря будет уменьшен минимальный срок бронирования, для всех отелей он будет составлять минимум три ночи. Можно будет забронировать городской отель примерно за 190 тыс. руб. на пять дней», - добавили в пресс-службе.

Чемпионат мира по футболу в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители