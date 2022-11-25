Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета на Новый год

Аналитики раскрыли стоимость самых дорогих авиабилетов с отправлением в новогодние праздники, купленных россиянами. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Так, наиболее дорогостоящим оказался перелет в Новый год из Санкт-Петербурга в Дубай (ОАЭ) — клиент сервиса заплатил за четыре билета в обе стороны в бизнес-классе 3,7 миллиона рублей. Второе место заняли авиабилеты из Москвы на Пхукет (Таиланд) и обратно стоимостью в 569,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает полет для четверых туристов из Москвы в Иркутск, который обошелся им в 390 тысяч рублей.