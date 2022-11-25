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11 минут назад

Раскрыта стоимость самого дорогого купленного россиянами авиабилета на Новый год

Lenta.ru

Аналитики раскрыли стоимость самых дорогих авиабилетов с отправлением в новогодние праздники, купленных россиянами. Об этом сообщается в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

Раскрыта стоимость самого дорогого авиабилета на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, наиболее дорогостоящим оказался перелет в Новый год из Санкт-Петербурга в Дубай (ОАЭ) — клиент сервиса заплатил за четыре билета в обе стороны в бизнес-классе 3,7 миллиона рублей. Второе место заняли авиабилеты из Москвы на Пхукет (Таиланд) и обратно стоимостью в 569,9 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает полет для четверых туристов из Москвы в Иркутск, который обошелся им в 390 тысяч рублей.

В топ-10 также вошли авиабилеты по маршруту Москва — Сочи — Москва на двоих (за 375 тысяч рублей), Москва — Лондон (337,5 тысячи), Южно-Сахалинск — Москва — Южно-Сахалинск (166 тысяч), Москва — Сидней — Москва (269,1 тысячи), КазаньАнталья — Казань (255,9 тысячи), Калининград — Сочи — Калининград (255,2 тысячи), а также Ставрополь — Москва — Ставрополь (185,3 тысячи).

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