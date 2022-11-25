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4 часа назад

РЖД открыли продажу билетов на «Сапсан» со скидкой на Новый год

Говорит Москва

По сниженной цене можно будет проехать на скоростном поезде между Москвой и Санкт-Петербургом 31 декабря и 1 января, сообщила компания в Telegram-канале.

Открыта продажа билетов на «Сапсан» со скидкой на Новый год
Фото: UnsplashUnsplash

«Уже сейчас можно купить билеты в экономический класс по фиксированной стоимости на все поезда отправлением: после 19:00 31 декабря — от 2022 рублей; 1 января — от 2023 рублей. Поездка в базовом классе обойдётся ещё дешевле — от 1853 рублей», — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что тариф зависит только от категории места, а не от спроса и даты покупки.

Новости путешествий,РЖД,
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