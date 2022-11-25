Куда полететь на Новый год: 7 прямых рейсов из Калининграда

Новый год с детства ассоциируется с подарками, снегом и... приключениями! «Клопс» собрал города, в которые можно улететь из Калининграда на каникулы прямым рейсом.
Перелёт в Нижний занимает 3 часа, дорога назад чуть дольше — 3,5 часа. Рейс выполняет авиакомпания «Северный ветер».
Туда: 28 декабря в 16:00
Обратно: 8 января в 21:00
Цена: 19 300 рублей в обе стороны с багажом.
Дорога в город, расположенный в Вологодской области, занимает 2 часа рейсом авиакомпании «Северсталь».
Туда: 29 декабря, 16:10
Обратно: 8 января 16:40
Цена: 14 604 рубля в обе стороны с багажом.
Рейс авиакомпании «Аэрофлот» длится около двух часов в оба направления.
Туда: 30 декабря в 11:40.
Обратно: 8 января в 8:10.
Цена: 9 611 рублей в обе стороны с багажом.
Провести на борту самолёта, чтобы добраться в столицу, нужно 2 часа 40 минут. Дорога обратно дольше — 3 часа 5 минут.
Туда: 30 декабря в 11:20
Обратно: 8 января в 17:25
Цена: 10 280 рублей в обе стороны с багажом.
Рейс авиакомпании S7 длится 5,5 часа туда и 6 часов обратно.
Туда: 28 декабря в 11:25
Обратно: 7 января в 9:25
Цена: 22 670 рублей в обе стороны с багажом.
Рейс компании «Белавиа» в столицу Республики Беларусь длится 2 часа 40 минут.
Туда: 30 декабря в 13:10
Обратно: 8 января в 10:40
Цена: 26 182 рубля в обе стороны с багажом.
Дорога в столицу Татарстана занимает 3,5 часа. Перелёт выполняет авиакомпания «Северный ветер».
Туда: 29 декабря в 10:50
Обратно: 6 января в 6:50
Цена: 17 803 в обе стороны с багажом.
Алиханов назвал 5 городов, в которые можно будет улететь из Калининграда в 2023 году.