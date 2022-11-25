Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+16° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Куда полететь на Новый год: 7 прямых рейсов из Калининграда

Клопс.Ruиещё 1

Новый год с детства ассоциируется с подарками, снегом и... приключениями! «Клопс» собрал города, в которые можно улететь из Калининграда на каникулы прямым рейсом.

Куда полететь на Новый год: 7 прямых рейсов из Калининграда
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

1. Нижний Новгород

Перелёт в Нижний занимает 3 часа, дорога назад чуть дольше — 3,5 часа. Рейс выполняет авиакомпания «Северный ветер».

Туда: 28 декабря в 16:00

Обратно: 8 января в 21:00

Цена: 19 300 рублей в обе стороны с багажом.

2. Череповец

Дорога в город, расположенный в Вологодской области, занимает 2 часа рейсом авиакомпании «Северсталь».

Туда: 29 декабря, 16:10

Обратно: 8 января 16:40

Цена: 14 604 рубля в обе стороны с багажом.

3. Санкт-Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» длится около двух часов в оба направления.

Туда: 30 декабря в 11:40.

Обратно: 8 января в 8:10.

Цена: 9 611 рублей в обе стороны с багажом.

4. Москва

Провести на борту самолёта, чтобы добраться в столицу, нужно 2 часа 40 минут. Дорога обратно дольше — 3 часа 5 минут.

Туда: 30 декабря в 11:20

Обратно: 8 января в 17:25

Цена: 10 280 рублей в обе стороны с багажом.

5. Новосибирск

Рейс авиакомпании S7 длится 5,5 часа туда и 6 часов обратно.

Туда: 28 декабря в 11:25

Обратно: 7 января в 9:25

Цена: 22 670 рублей в обе стороны с багажом.

6. Минск

Рейс компании «Белавиа» в столицу Республики Беларусь длится 2 часа 40 минут.

Туда: 30 декабря в 13:10

Обратно: 8 января в 10:40

Цена: 26 182 рубля в обе стороны с багажом.

7. Казань

Дорога в столицу Татарстана занимает 3,5 часа. Перелёт выполняет авиакомпания «Северный ветер».

Туда: 29 декабря в 10:50

Обратно: 6 января в 6:50

Цена: 17 803 в обе стороны с багажом.

Алиханов назвал 5 городов, в которые можно будет улететь из Калининграда в 2023 году.

Новости путешествий,АК S7,Северсталь,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители