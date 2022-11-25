Куда полететь на Новый год: 7 прямых рейсов из Калининграда

Новый год с детства ассоциируется с подарками, снегом и... приключениями! «Клопс» собрал города, в которые можно улететь из Калининграда на каникулы прямым рейсом.

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1. Нижний Новгород

Перелёт в Нижний занимает 3 часа, дорога назад чуть дольше — 3,5 часа. Рейс выполняет авиакомпания «Северный ветер».

Туда: 28 декабря в 16:00

Обратно: 8 января в 21:00

Цена: 19 300 рублей в обе стороны с багажом.

2. Череповец

Дорога в город, расположенный в Вологодской области, занимает 2 часа рейсом авиакомпании «Северсталь».

Туда: 29 декабря, 16:10

Обратно: 8 января 16:40

Цена: 14 604 рубля в обе стороны с багажом.

3. Санкт-Петербург

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» длится около двух часов в оба направления.

Туда: 30 декабря в 11:40.

Обратно: 8 января в 8:10.

Цена: 9 611 рублей в обе стороны с багажом.

4. Москва

Провести на борту самолёта, чтобы добраться в столицу, нужно 2 часа 40 минут. Дорога обратно дольше — 3 часа 5 минут.

Туда: 30 декабря в 11:20

Обратно: 8 января в 17:25

Цена: 10 280 рублей в обе стороны с багажом.

5. Новосибирск

Рейс авиакомпании S7 длится 5,5 часа туда и 6 часов обратно.

Туда: 28 декабря в 11:25

Обратно: 7 января в 9:25

Цена: 22 670 рублей в обе стороны с багажом.

6. Минск

Рейс компании «Белавиа» в столицу Республики Беларусь длится 2 часа 40 минут.

Туда: 30 декабря в 13:10

Обратно: 8 января в 10:40

Цена: 26 182 рубля в обе стороны с багажом.

7. Казань

Дорога в столицу Татарстана занимает 3,5 часа. Перелёт выполняет авиакомпания «Северный ветер».

Туда: 29 декабря в 10:50

Обратно: 6 января в 6:50

Цена: 17 803 в обе стороны с багажом.