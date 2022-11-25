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13 минут назад

Авиасообщение между Санкт-Петербургом и Ираном хотят возобновить весной

TourDomиещё 1

Прямые авиарейсы из городов Ирана в Санкт-Петербург и обратно с частотой 6 раз в неделю могут запустить весной 2023 года. Переговоры с авиакомпаниями о возобновлении авиасообщения ведет Санкт-Петербургский городской туристско-информационный центр, о чем сообщил его директор Юрий Богданов. Он рассчитывает, что эти самолеты будут привозить из Ирана в Северную столицу 2 тыс. туристов еженедельно. До пандемии, по его словам, Питер каждую неделю посещали 6 тыс. путешественников из этой страны.

Рейсы между Петербургом и Ираном хотят возобновить весной
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Какие именно перевозчики планируют поставить свои лайнеры на маршруты в ближневосточную страну, не говорится.

Новости путешествий,Юрий Богданов,
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