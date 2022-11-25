Единый турмаршрут соединит курорты Сочи, Лагонаки и Архыз

Планируется, что новый туристический маршрут будут посещать гости со всей России по несколько раз в год.

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Создание единой автомагистрали с проработанной инфраструктурой обсудили в «Кавказ РФ».

Заместитель гендиректора компании Андрей Цемахович отметил, что путь между Сочи, Архызом и курортом Лагонаки нужно сделать удобным на всех уровнях.

На автомагистрали следует построить глэмпинги, которые позволят получать дополнительный доход от туристического потока.

Тогда получится привлечь не только гостей из региона, но и со всей России.