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21 минуту назад

Единый турмаршрут с инфраструктурой соединит курорты Сочи, Лагонаки и Архыз

runews24.ru

Планируется, что новый туристический маршрут будут посещать гости со всей России по несколько раз в год.

Единый турмаршрут соединит курорты Сочи, Лагонаки и Архыз
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Создание единой автомагистрали с проработанной инфраструктурой обсудили в «Кавказ РФ».

Заместитель гендиректора компании Андрей Цемахович отметил, что путь между Сочи, Архызом и курортом Лагонаки нужно сделать удобным на всех уровнях.

На автомагистрали следует построить глэмпинги, которые позволят получать дополнительный доход от туристического потока.

Тогда получится привлечь не только гостей из региона, но и со всей России.

Трассу планируют сделать всесезонной, чтобы туристы могли побывать на турмаршруте в любое время года и тщательно осмотреть все достопримечательности курортов.

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