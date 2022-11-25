Туроператоры объявили масштабную распродажу туров

Российские турагентства присоединились к акции «черная пятница».

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Российские туроператоры объявили о начале масштабной акции, приуроченной к «черной пятнице». Россияне смогут приобрести туры на популярные направления по России и странам зарубежья со скидками до 50%.

Информацию сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Продажа основной части туров по спецпредложению откроется ночью с 24 на 25 ноября, однако есть и те туристические компании, которые начали продажу туров по сниженным ценам заранее.

Pegas Touristik предоставляет путешественникам скидки до 50% на поездки по РФ, до 40% — на Кубу и в Венесуэлу, до 35% — на путешествия в Египет. Туры в Таиланд, Вьетнам и ОАЭ предлагаются дешевле на 25%