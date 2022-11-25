Куда полететь из Екатеринбурга на новогодние каникулы

В ноябре многие свердловчане планируют свои путешествия в новогодние каникулы. Это лучшее время для того, чтобы приобрести билеты на желаемые направления, ведь в декабре цены на авиабилеты начнут расти. Как уральцам организовать свое новогоднее путешествие, рассказывает «ФедералПресс».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Куда полететь на отдых за границу

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Хоть политическая обстановка в мире и продолжает оставаться неспокойной, россияне все так же могут выбрать для себя ряд зарубежных страх для отдыха. Цены на билеты в этом случае будут очень сильно варьироваться.

К примеру, поездка из Екатеринбурга в Стамбул с 1 по 8 января в среднем обойдется свердловчанам в 43 тысячи рублей с билетами в обе стороны на одного пассажира. Полет пройдет без пересадок и продлится 3,5 часа.

Намного дороже обойдется путешествие в Индию, за билеты на Гоа в обе стороны на одного придется заплатить более 103 тысяч рублей. Время полета составит 6 часов 45 минут.

Лучше, чем с Индией, дела обстоят с поездкой в Египет. Хоть добираться до Каира придется и с пересадками, цены на билеты в обе стороны составят 70 тысяч рублей.

Кроме того, с конца ноября из Екатеринбурга открывается прямой рейс в Тель-Авив. Прямой билет до Израиля и обратно обойдется свердловчанам в 69 тысяч рублей.

Самым выгодным предложением для свердловчан этой зимой станет поездка в Казахстан. Добраться до Астаны и обратно удастся всего за 39 тысяч рублей.

В какие города России полететь свердловчанам этой зимой

Не у всех желающих отправиться на Новый год в путешествие достаточно денег на поездку за границу, а кто-то хочет провести праздники ближе к дому. Для таких туристов есть ряд привлекательных направлений для отдыха в городах России.

Тем, кто устал от уральских холодов, стоит обратить внимание на Сочи. Попасть на море или покататься на лыжах получится всего лишь за 25 тысяч рублей в обе стороны.

Традиционным центром туризма и в этот раз выступает Казань. Посмотреть на красоты новогоднего города можно всего лишь за 20 тысяч рублей в обе стороны.