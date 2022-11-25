Россиянам предложили способ сэкономить на перелетах в ОАЭ

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсказали россиянам, как попасть зимой в ОАЭ дешевле. Об этом сообщается на сайте организации.

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Специалисты объясняют, что на зимние праздники туроператоры увеличивают число мест, взятых по блочным тарифам. Стоимость билетов по таким тарифам фиксированная и почти всегда значительно ниже, чем цена этих же билетов в обычной продаже.

Поэтому, как считают в АТОР, туристам выгоднее приобретать билеты в ОАЭ через туроператоров. Сейчас, например, купить билеты на курорты ОАЭ можно по цене от 30 до 40 тысяч рублей.

При этом цены варьируются в зависимости от перевозчика. Так, самые дешевые тарифы у компании Air Arabia, осуществляющей полеты и в Шарджу, и в Абу-Даби.

Первое место по спросу традиционно занимает Дубай, но туристы уже продвигаются в менее популярные эмираты, такие как Фуджейра, Рас-эль-Хайма и Абу-Даби. В этих эмиратах хороший отдых обойдется дешевле.