В Татарстане появится «российская Каппадокия»

В республике хотят запускать туристов в небо на воздушных шарах.
В Татарстане рассматривают возможность превращения региона в аналог популярного турецкого курорта Каппадокии, который знаменит своими полетами на аэростатах. Об этом сообщил глава комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов в рамках пресс-конференции.
Глава ведомства считает, что такой вид туризма станет новым и перспективным направлением для Татарстана. Отмечается, что в республике есть множество живописных мест, на которые еще не смотрели с высоты птичьего полета.
По словам Иванова, в Татарстан уже идет поток туристов, желающих полетать на воздушном шаре. В том числе в Татарстане планируют заняться организацией глемпинга в районах, где будут осуществляться полеты на аэростатах.