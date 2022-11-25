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1 час назад

Власти Татарстана планируют создать в регионе «российскую Каппадокию»

runews24.ru

В республике хотят запускать туристов в небо на воздушных шарах.

В Татарстане появится «российская Каппадокия»
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В Татарстане рассматривают возможность превращения региона в аналог популярного турецкого курорта Каппадокии, который знаменит своими полетами на аэростатах. Об этом сообщил глава комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов в рамках пресс-конференции.

Глава ведомства считает, что такой вид туризма станет новым и перспективным направлением для Татарстана. Отмечается, что в республике есть множество живописных мест, на которые еще не смотрели с высоты птичьего полета.

По словам Иванова, в Татарстан уже идет поток туристов, желающих полетать на воздушном шаре. В том числе в Татарстане планируют заняться организацией глемпинга в районах, где будут осуществляться полеты на аэростатах.

Новости путешествий,Сергей Иванов,
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