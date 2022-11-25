В Татарстане появится «российская Каппадокия»

В республике хотят запускать туристов в небо на воздушных шарах.

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В Татарстане рассматривают возможность превращения региона в аналог популярного турецкого курорта Каппадокии, который знаменит своими полетами на аэростатах. Об этом сообщил глава комитета по туризму Татарстана Сергей Иванов в рамках пресс-конференции.

Глава ведомства считает, что такой вид туризма станет новым и перспективным направлением для Татарстана. Отмечается, что в республике есть множество живописных мест, на которые еще не смотрели с высоты птичьего полета.