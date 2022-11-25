Росавиация продлила срок действия запрета на полеты

Как указано в сообщении Росавиации, режим продлен до 3 декабря текущего года и затрагивает 11 аэропортов страны. Речь идет о таких городах, как Геленджик, Анапа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Липецк, Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Элиста и Симферополь.