Турагенты рассказали о спросе на новогодние туры в Египет

Интерес россиян к новогодним турам в Египет в этом году пока оставляет желать лучшего: число бронирований в отелях на Красном море в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году. Сниженный спрос турагенты связывают с периодом неопределенности в октябре, когда туристы традиционно начинают планировать отдых на новогодних каникулах.
В сети «Слетать.ру» рассказали: уровень продаж туров на Новый год начал расти только сейчас, и если ситуация будет стабильной, то к концу декабря он, скорее всего, доберется до стандартной отметки. Еще один фактор, снизивший интерес путешественников к Египту, – открытие рейсов на более привлекательные для многих курорты Таиланда.
«Долгое время это направление было недоступно, и, как только начали продавать первые билеты, люди стали бронировать именно новогодние даты. По сравнению с побережьем Красного моря на Пхукете и в Паттайе более комфортная погода и отельная база сильнее», – подчеркнула руководитель международных проектов сети Любовь Воронина.
По данным сервиса онлайн-бронирования Level.Travel, Египет на новогодние каникулы выбирают 40% российских туристов. Большинство из них планируют отдыхать 7–10 дней, еще 11% бронируют двухнедельное путешествие и только 3% покупают короткие поездки всего на 3–5 дней. Больше половины едут в Шарм-эль-Шейх (54%), остальные предпочитают Хургаду (45%) либо Дахаб (1%).
Чаще всего российские туристы выбирают на Новый год следующие отели:
1. Hotelux Marina Beach Hurghada 4* (56 тыс. руб.)
2. Albatros Palace Resort Sharm El Sheikh 5* (217 тыс. руб.)
3. Novotel Marsa Alam 5* (233,5 тыс. руб.)
4. Safir Sharm Waterfalls Resort 5* (127,3 тыс. руб.)
5. Albatros Beach Club Abou Soma 4* (93 тыс. руб.)
6. Jaz Fayrouz Resort 4* (157,9 тыс. руб.)
Средняя цена новогоднего тура в Египет составляет 179,8 тыс. руб., сообщили в пресс-службе Level.Travel. Через «Слетать.ру» путешественники бронируют более дорогие поездки: по данным сети, средний чек вырос до 3145 долларов (189,9 тыс. руб.), что на 40% больше по сравнению с предыдущим годом.
Ранее TourDom.ru сообщал, что туристов смущают высокие цены на туры на Новый год, в том числе в Египет. Как рассказали турагенты, россияне не готовы платить по 200 тыс. руб. на двоих за 9 ночей в пятизвездочном отеле. Однако специалисты предположили, что за 2–3 недели до праздников спрос все же возрастет.