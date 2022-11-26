Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов РФ

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Центральной и Южной части РФ продлен до 3 декабря, говорится в сообщении Росавиации. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.