Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов РФ

Режим временного ограничения полетов в аэропорты Центральной и Южной части РФ продлен до 3 декабря, говорится в сообщении Росавиации. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.
Впервые режим «закрытого неба» в 11 аэропортах РФ был введен после начала спецоперации РФ на Украине в феврале.