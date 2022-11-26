Росавиация сообщила, что россияне могут слетать напрямую в 22 страны

В Росавиации заявили, что сейчас из РФ можно улететь на прямых рейсах в 22 страны, доступны пассажирские и грузовые самолеты. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Поясняется, что в настоящий момент без пересадок можно добраться на самолете в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Египет и Израиль.

Также получится долететь до Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Кубы, Лаоса, Мальдив, ОАЭ.

Еще, как добавили в Росавиации, не придется делать пересадки соотечественникам, решившим посетить Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, а также Шри-Ланку.

В настоящий момент российские авиакомпании летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. Причиной стали санкции со стороны Запада, когда Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей.