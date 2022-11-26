Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Росавиация сообщила, что россияне могут слетать напрямую в 22 страны

Газета.Ruиещё 3

В Росавиации заявили, что сейчас из РФ можно улететь на прямых рейсах в 22 страны, доступны пассажирские и грузовые самолеты. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Росавиация сообщила, что россияне могут слетать напрямую в 22 страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поясняется, что в настоящий момент без пересадок можно добраться на самолете в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Египет и Израиль.

Также получится долететь до Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Кубы, Лаоса, Мальдив, ОАЭ.

Еще, как добавили в Росавиации, не придется делать пересадки соотечественникам, решившим посетить Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, а также Шри-Ланку.

В настоящий момент российские авиакомпании летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. Причиной стали санкции со стороны Запада, когда Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей.

Ранее Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России до 27 ноября. Данный режим действует в южной части РФ с 24 февраля. Первоначально ограничения вводили до 2 марта.

Новости путешествий,Росавиация,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители