Росавиация сообщила, что россияне могут слетать напрямую в 22 страны

В Росавиации заявили, что сейчас из РФ можно улететь на прямых рейсах в 22 страны, доступны пассажирские и грузовые самолеты. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Поясняется, что в настоящий момент без пересадок можно добраться на самолете в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Венесуэлу, Египет и Израиль.
Также получится долететь до Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Кубы, Лаоса, Мальдив, ОАЭ.
Еще, как добавили в Росавиации, не придется делать пересадки соотечественникам, решившим посетить Сейшелы, Таиланд, Таджикистан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан, а также Шри-Ланку.
В настоящий момент российские авиакомпании летают по ограниченному количеству зарубежных направлений. Причиной стали санкции со стороны Запада, когда Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей.
Ранее Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России до 27 ноября. Данный режим действует в южной части РФ с 24 февраля. Первоначально ограничения вводили до 2 марта.