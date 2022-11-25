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2 часа назад

Озвучена стоимость субсидируемых билетов в Москву на 2023 год

Жители Дальнего Востока в следующем году смогут летать в Москву и Санкт-Петербург по субсидированным билетам. Росавиация озвучила стоимость перелетов на 2023 год.

Озвучена стоимость субсидируемых билетов в Москву на 2023 год
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Стоимость перелета в Москву из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска составит 10200 рублей, из Благовещенска – 9700 рублей, из Якутска – 9200 рублей.

Купить билеты до Санкт-Петербурга из Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского дальневосточники смогут за 10200 рублей, из Благовещенска – за 9700 рублей, из Читы – за 9200 рублей.

Рейсы будут выполнять авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Новости путешествий,Уральские авиалинии,АК S7,Аэрофлот,Росавиация,
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