Озвучена стоимость субсидируемых билетов в Москву на 2023 год

Жители Дальнего Востока в следующем году смогут летать в Москву и Санкт-Петербург по субсидированным билетам. Росавиация озвучила стоимость перелетов на 2023 год.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Стоимость перелета в Москву из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска составит 10200 рублей, из Благовещенска – 9700 рублей, из Якутска – 9200 рублей.