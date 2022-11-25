Озвучена стоимость субсидируемых билетов в Москву на 2023 год

Жители Дальнего Востока в следующем году смогут летать в Москву и Санкт-Петербург по субсидированным билетам. Росавиация озвучила стоимость перелетов на 2023 год.
Стоимость перелета в Москву из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска составит 10200 рублей, из Благовещенска – 9700 рублей, из Якутска – 9200 рублей.
Купить билеты до Санкт-Петербурга из Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского дальневосточники смогут за 10200 рублей, из Благовещенска – за 9700 рублей, из Читы – за 9200 рублей.
Рейсы будут выполнять авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».