Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
5 часов назад

Турист побывал в дешевом отеле Египта и описал отдых фразой «без шока и кошмара»

Lenta.ru

Российский турист побывал в дешевом отеле Египта и рассказал о главных недостатках гостиницы. Историей своего отдыха мужчина поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

«Без шока и кошмара»: россиянин — об отдыхе в дешевом отеле Египта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор публикации рассказал, что семидневный тур с размещением в четырехзвездочном Ali Baba Palace в Хургаде обошелся ему всего в 91 тысячу рублей на двоих. По его словам, у гостиницы была большая территория, «старенький, но безопасный аквапарк» и много бассейнов с теплой водой. «Уверенная "четверка" с египетскими особенностями: бюджетно, но без шока и кошмара», — такой фразой россиянин описал отель.

Главным минусом гостиницы читатель портала назвал питание. Он сообщил, что некоторые рестораны работают только в вечернее время и по записи. «Выбор еды очень скудный, голодными, конечно, не останетесь, но на третий день понимаешь, что все, что подается в ресторане, тебе надоело», — возмутился турист.

По словам россиянина, персонал отеля соответствует египетским стандартам. «Немного ленивый, немного хитрый, хотят чаевых, — добавил он. — Главное, никто не грубит; если есть возможность, дайте доллар или два, а нет — так и скажите: нет, но спасибо большое. Слова благодарности вполне себе заменят доллар».

Ранее в ноябре отдыхавшая в Египте российская туристка пожаловалась на плохое отношение местных к русским. Путешественница подчеркнула, что в почете у персонала отеля арабы и французы, а путешественников из России египтяне полностью игнорируют.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители