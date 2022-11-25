Аэропорт Нижнего Новгорода сообщил о запуске чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Нижегородский аэропорт впервые будет обслуживать чартеры в Египет, которые запустит Nordwind по заказу PEGAS Touristik.

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Из нижегородского аэропорта "Стригино" в начале декабря запустит чартерные рейсы на курорты Египта. Информацию об этом подтвердили в авиагавани Нижнего Новгорода.

Как уточняется, первый рейс в рамках чартерной программы PEGAS Touristik запланирован в Шарм-эль-Шейх на 5 декабря. В Хургаду самолет с первыми туристами вылетит 8 декабря. Рейсы будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Полеты на египетские курорты из Нижнего Новгорода будут выполняться один раз в десять дней. В Шарм-эль-Шейх самолет будет вылетать в 22:45 и прибывать на побережье Красного моря в 04:10 по местному времени. Вылет в Хургаду запланирован на 16:20, прибытие на египетскую землю - в 21:20.