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5 часов назад

Аэропорт Нижнего Новгорода сообщил о запуске чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Inc-News

Нижегородский аэропорт впервые будет обслуживать чартеры в Египет, которые запустит Nordwind по заказу PEGAS Touristik.

Аэропорт Нижнего Новгорода сообщил о запуске чартерных рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Фото: Inc-NewsInc-News

Из нижегородского аэропорта "Стригино" в начале декабря запустит чартерные рейсы на курорты Египта. Информацию об этом подтвердили в авиагавани Нижнего Новгорода.

Как уточняется, первый рейс в рамках чартерной программы PEGAS Touristik запланирован в Шарм-эль-Шейх на 5 декабря. В Хургаду самолет с первыми туристами вылетит 8 декабря. Рейсы будет выполнять российская авиакомпания Nordwind.

Полеты на египетские курорты из Нижнего Новгорода будут выполняться один раз в десять дней. В Шарм-эль-Шейх самолет будет вылетать в 22:45 и прибывать на побережье Красного моря в 04:10 по местному времени. Вылет в Хургаду запланирован на 16:20, прибытие на египетскую землю - в 21:20.

В декабря тур на курорты Египта по системе "все включено" на девять ночей стартует от 118 тыс. рублей за двоих в трехзвездочном отеле. За проживание в отеле с четырьмя звездами придется заплатить 122 тыс., а в пятизвездочном - от 130 тыс. рублей. На новогодние праздники цены гораздо выше - 174 тыс., 175,5 тыс. и 190 тыс. рублей соответственно.

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