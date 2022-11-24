Из Екатеринбурга и Казани появятся прямые рейсы в Абу-Даби

В частности, из Кольцово рейсы начнутся с 29 декабря и будут выполняться по понедельникам и четвергам. Борт отправится из России в 16:25 и прибудет в ОАЭ в 20:50 по местному времени. В пути самолет проведет 5 часов 25 минут. Первые рейсы приходятся на новогодний период, поэтому предлагаются по цене выше среднего. Так, билет round trip с вылетом 29 декабря и возвратом 9 января обойдется минимум в 60 тыс. руб., в то время как во второй половине месяца – уже от 38 тыс. руб.