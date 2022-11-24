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2 часа назад

Туристы из Екатеринбурга и Казани смогут отправиться в Абу-Даби прямыми рейсами Air Arabia Abu Dhabi

TourDom

Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi запланировала полетные программы из Абу-Даби в Екатеринбург и Казань. Соответствующие предложения появились в системе бронирования перевозчика.

Из Екатеринбурга и Казани появятся прямые рейсы в Абу-Даби
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

В частности, из Кольцово рейсы начнутся с 29 декабря и будут выполняться по понедельникам и четвергам. Борт отправится из России в 16:25 и прибудет в ОАЭ в 20:50 по местному времени. В пути самолет проведет 5 часов 25 минут. Первые рейсы приходятся на новогодний период, поэтому предлагаются по цене выше среднего. Так, билет round trip с вылетом 29 декабря и возвратом 9 января обойдется минимум в 60 тыс. руб., в то время как во второй половине месяца – уже от 38 тыс. руб.

Старт полетной программы из Казани намечен на 30 декабря. Рейсы запланированы также с частотой 2 раза в неделю – по вторникам и пятницам. Согласно расписанию, самолет отправится из казанской воздушной гавани в 14:05 и прилетит в Абу-Даби в 20:05, время в пути – 5 часов. Ценовая политика здесь аналогична предложениям из Екатеринбурга.

Отметим, помимо прямых рейсов у жителей обоих городов есть возможность добраться в Абу-Даби и с пересадками.

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