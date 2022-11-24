Пассажиров расстроили цены на проезд в новогодних поездах

На новогодние праздники РЖД назначил вдвое больше дополнительных поездов, чем в прошлом году. Это тысяча составов, на которых рассчитывают перевезти 4,5 млн человек. Дополнительные поезда будут курсировать на самых востребованных маршрутах, связывающих Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими городами. В списке есть южные поезда, маршруты поближе к северному сиянию – в Архангельск, Мурманск. А вот на восток доппоезда дальше Урала, похоже, не пойдут. Самые отдаленные в списке – это Екатеринбург, Челябинск. Также допсоставы будут назначены на части межрегиональных направлений.

Фото: TourDom TourDom

Билеты добавят в систему бронирования постепенно по мере спроса. Если и они не вывезут всех желающих, у монополиста есть план Б – допвагоны к доппоездам. По данным РЖД, уже сейчас на новогодний период с 23 декабря по 9 января куплено на 80% больше билетов, чем в предыдущий раз. Это более 1,5 млн билетов.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» не уверены, что перевозчик идет верным путем и действительно удовлетворяет все потребности пассажиров.

«Из Москвы до Перми все равно давно нет билетов на вечер 30 декабря, чтобы отработать последний день и приехать 31-го. Ни допсоставов, ни допвагонов. Хотя поездов там проходит очень много, весь Транссиб».

Другие туристы удивлены ценовой политике.

«Захотела попасть на родину в Ульяновск на новогодние праздники. На фирменный поезд цена верхней полки более 8 тыс. вместо обычных 3 тыс. Вы в своем уме?»

Что интересно – в предновогодний период таких билетов в продаже ровно… восемь. А вот на все январские каникулы система бронирования выдает только единичные места для инвалидов. Когда наступит время для назначения доппоездов по этому направлению – загадка. Но оно есть в релизе РЖД.