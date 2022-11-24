Туристка погибла из-за волны на популярном курорте Европы

Туристка из Аргентины погибла на побережье Италии после удара мощной волны. О трагедии на популярном курорте Европы сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на местные источники.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По информации издания, несчастный случай произошел в прибрежном городе Амальфи в итальянской провинции Салерно. Путешественница пыталась запечатлеть на камеру прибрежную волну, однако поток воды сбил ее снос и унес в море.