Туристка погибла из-за волны на популярном курорте Европы

Туристка из Аргентины погибла на побережье Италии после удара мощной волны. О трагедии на популярном курорте Европы сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на местные источники.
По информации издания, несчастный случай произошел в прибрежном городе Амальфи в итальянской провинции Салерно. Путешественница пыталась запечатлеть на камеру прибрежную волну, однако поток воды сбил ее снос и унес в море.
Супруг аргентинки также оказался в море, однако спасателям удалось вытащить его на берег. Сама женщина скончалась.