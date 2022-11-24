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35 минут назад

Туристка погибла из-за удара мощной волны на популярном курорте Европы

Lenta.ru

Туристка из Аргентины погибла на побережье Италии после удара мощной волны. О трагедии на популярном курорте Европы сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на местные источники.

Туристка погибла из-за волны на популярном курорте Европы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По информации издания, несчастный случай произошел в прибрежном городе Амальфи в итальянской провинции Салерно. Путешественница пыталась запечатлеть на камеру прибрежную волну, однако поток воды сбил ее снос и унес в море.

Супруг аргентинки также оказался в море, однако спасателям удалось вытащить его на берег. Сама женщина скончалась.

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