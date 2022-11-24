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1 час назад

Италия теперь требует финансовых гарантий от каждого туриста

TourDom

Для получения визы в Италию теперь каждый россиянин должен предоставить финансовые гарантии. Об изменениях требований к документам сообщает визовый центр страны. Если раньше глава семьи мог подтвердить спонсорским письмом наличие необходимых средств за других членов семьи независимо от возраста, то теперь такой формат возможен только в отношении несовершеннолетних детей.

Италия теперь требует финансовых гарантий от каждого туриста
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

Таким образом, даже супруги при подаче документов на визы должны иметь собственные счета и справки. А ранее под спонсорство подпадали также совершеннолетние дети, родители, бабушки, дедушки и внуки.

В справках должны быть отражены транзакции за 3 месяца и достаточное наличие финансовых средств. Они по-прежнему рассчитываются по нормативам МВД Италии, исходя из планируемого срока пребывания. Выписка действительна не более 30 дней.

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