Италия теперь требует финансовых гарантий от каждого туриста

Для получения визы в Италию теперь каждый россиянин должен предоставить финансовые гарантии. Об изменениях требований к документам сообщает визовый центр страны. Если раньше глава семьи мог подтвердить спонсорским письмом наличие необходимых средств за других членов семьи независимо от возраста, то теперь такой формат возможен только в отношении несовершеннолетних детей.

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Таким образом, даже супруги при подаче документов на визы должны иметь собственные счета и справки. А ранее под спонсорство подпадали также совершеннолетние дети, родители, бабушки, дедушки и внуки.