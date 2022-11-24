Туристка пожаловалась на кражу из чемодана во Внуково

С редакцией TourDom.ru связалась наша соотечественница, которая 20 ноября прилетела из Дубая во Внуково рейсом flydubai. Она рассказала, что при возвращении домой увидела сломанный кодовый замок на чемодане, а части вещей не хватало. Что именно исчезло – не уточняет.

Фото: Tourdom.ru Tourdom.ru

«В аэропорту визуально все было в порядке, поэтому и мыслей не было, что что-то может пойти не так. Дома сняла чехол и увидела, что замок висит на одном бегунке. Открыла и обнаружила пропажи. Ненамного. По мелочи. Но осадок остался. Там ещё на чемодане по шву надрез сделан», – рассказала собеседница.

Она добавила, что новые вещи она упаковала вниз, поэтому до них, вероятно, не добрались.

Путешественница подчеркнула, что ее багаж пришел последним:

«Кто со мной сдавал в Дубае, все получили намного раньше. А мы с одной девушкой остались вдвоем и долго ждали».

Туристка предполагает, что часть ее вещей могли присвоить грузчики, которые обслуживают Внуково.

Редакция направила запрос в аэропорт, но на момент написания новости ответ не поступил. Сама собеседница написала претензию в авиакомпанию.