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1 час назад

Туристка пожаловалась на кражу из чемодана после возвращения из Дубая

TourDom

С редакцией TourDom.ru связалась наша соотечественница, которая 20 ноября прилетела из Дубая во Внуково рейсом flydubai. Она рассказала, что при возвращении домой увидела сломанный кодовый замок на чемодане, а части вещей не хватало. Что именно исчезло – не уточняет.

Туристка пожаловалась на кражу из чемодана во Внуково
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru

«В аэропорту визуально все было в порядке, поэтому и мыслей не было, что что-то может пойти не так. Дома сняла чехол и увидела, что замок висит на одном бегунке. Открыла и обнаружила пропажи. Ненамного. По мелочи. Но осадок остался. Там ещё на чемодане по шву надрез сделан», – рассказала собеседница.

Она добавила, что новые вещи она упаковала вниз, поэтому до них, вероятно, не добрались.

Путешественница подчеркнула, что ее багаж пришел последним:

«Кто со мной сдавал в Дубае, все получили намного раньше. А мы с одной девушкой остались вдвоем и долго ждали».

Туристка предполагает, что часть ее вещей могли присвоить грузчики, которые обслуживают Внуково.

Редакция направила запрос в аэропорт, но на момент написания новости ответ не поступил. Сама собеседница написала претензию в авиакомпанию.

Ранее уже были подобные случаи: 200 пассажиров, которые прилетали во Внуково, написали заявления о пропаже вещей из чемоданов. Тогда под подозрение попали 50 сотрудников разных служб аэропорта. То есть такие случаи не единичны и, судя по видео из YouTube, открыть чемодан, который кажется самым надежным, можно при помощи обыкновенной шариковой ручки.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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