Red Wings пересадит пассажиров на отремонтированные Ту-204

Авиакомпания Red Wings, которая входит в контур Ростеха, весной 2023 года пополнит флот двумя капитально отремонтированными Ту-204, а осенью получит еще две такие машины. Перевозчик также рассчитывает получить еще три Sukhoi SuperJet 100 до конца этого года и в начале следующего и в ближайшем будущем отказаться от импортных самолетов.

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В июле генеральный директор компании Евгений Солодилин говорил, что в течение 2 лет Red Wings планирует включить в авиапарк Ту-204 и поставить их на международные рейсы, однако не уточнял, будут ли это новые лайнеры. По мнению председателя правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрия Горина, пополнить флот модернизированными Ту – верное решение в нынешних условиях.

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«В ближайшие годы авиакомпании будут сталкиваться с выводом самолетов из авиапарка, и их придется заменять. Нужны борта, которые смогут летать за рубеж, которые можно обслуживать собственными силами, поэтому необходимо рассматривать любые варианты, в том числе использовать суда после модернизации», – пояснил эксперт.

В техническом плане среднемагистральный Ту-204 и его модернизированная версия Ту-214 сильно схожи с Boeing 757, а также с Airbus A320, который активно эксплуатируют российские перевозчики.

«У машин, которые получит Red Wings, есть летный запас, главное – поддерживать их эксплуатационные характеристики», – подчеркнул Горин.

В Red Wings хорошо знакомы с лайнерами Ту: в недалеком прошлом компания была их крупнейшим в России эксплуатантом, говорит главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

«Это надежные самолеты того же поколения, что и большинство импортных судов, которые сейчас используются. Пассажиры практически не увидят разницы по уровню комфорта и внешнему виду. Уверен, что сейчас Ту проходят серьезное техническое обслуживание, скорее всего, в них установят новый салон», – отметил Гусаров.

Впрочем, Ту-204, которые авиакомпания эксплуатировала в прошлом десятилетии, не во всем были идентичны зарубежным конкурентам.

«Конфигурация багажных полок отличалась от того, что мы привыкли наблюдать на самых новых иномарках, но по размеру они достаточны, чтобы разместить ручную кладь. Зато туалетные комнаты не в пример современным иностранным самолётам – там не чувствуешь себя зажатым со всех сторон, – прокомментировал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев, у которого был личный опыт полетов на этой модели. – По уровню шума она показалась мне идентичной иномаркам предыдущего поколения. Конечно, Airbus A320neo тише, а вот A321 со старыми двигателями примерно такой же».