Россиянам предложили туры со скидками до 50 процентов

В честь ежегодной акции «черная пятница» туроператоры анонсировали глобальную распродажу туров по России и за рубеж. Путевки со скидками россиянам предложили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что большинство спецпредложений начнут действовать в ночь с 24 на 25 ноября, однако некоторые туристические компании заранее запустили распродажу. Так, Pegas Touristik предлагает путешественникам скидки до 50 процентов на поездки по стране, до 40 процентов — в Турцию, на Кубу и в Венесуэлу, до 35 процентов — на туры в Египет и до 25 процентов — в Таиланд, Вьетнам и ОАЭ.

Клиенты компании Pac Group при бронировании путевок c 22 по 25 ноября смогут получить скидку от 30 до 40 процентов. Специальные цены предусмотрены на отдых в Турции, на Мальдивах и Сейшелах. У туроператора «Скан Тур» можно найти скидки до 20 процентов на новогодние туры в Карелию, Вологду, Великий Новгород или Псков. Внести предоплату необходимо с 23 ноября по 30 ноября 2022 года.

Компания Fun&Sun также анонсировала запуск акции — размер предлагаемых скидок зависит от общей стоимости тура. Так, при покупке путевки с тарифом «Стандарт» возможна скидка до шести тысяч рублей, при стоимости отдыха от 120 тысяч рублей дисконт составит 10 тысяч.