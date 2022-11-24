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32 минуты назад

Любимый курорт богачей стал еще дороже

Lenta.ru

Парламент Мальдивской Республики поддержал предложение правительства о повышении налоговой ставки на товары и услуги для туризма (TGST) на четыре процентных пункта — с 12 до 16 процентов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Любимый курорт богачей стал еще дороже
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих утвердил поправку в налоговое законодательство страны. Таким образом, отдых на любимом курорте богачей в скором времени станет еще дороже. После вступления в силу поправки 1 января 2023 мальдивским гостиницам, отелям, гостевым домам, принимающим и транспортным компаниям придется пересмотреть ценовую политику.

В Ассоциации мальдивских туристических агентств и туроператоров (MATATO) решение местных властей назвали «внезапным» и «поспешным». По словам ее представителей, если в начале 2023 года налоги в сфере туризма будут увеличены, сектор серьезно пострадает.

«Налог будет выше, чем у стран-конкурентов и существует вероятность потери некоторых рынков», — пояснили специалисты.

Тем временем в Anex Tour и ICS Travel Group подчеркивают, что предстоящее подорожание стоимости проживания на Мальдивах вряд ли окажется очень болезненным для российских путешественников, поскольку это направление относится к высокобюджетным.

«Изменение цены на четыре процента вряд ли как-то отразится на спросе, особенно в сезоне», — добавили в «Русском Экспрессе».

Более того, эксперты туроператоров Pac Group и ПАКС уверены, что контрактные цены для туристов останутся прежними. Также, по подтвержденным ранее заявкам, гостиницы обещали не увеличивать стоимость проживания на местных курортах в связи с повышением налога.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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