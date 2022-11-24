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1 час назад

В АТОР рассказали, как изменились цены на туры в Таиланд в новогодние праздники

Мира Маркина

Отдых в Таиланде в зимние праздники стал доступнее для россиян, чем в “ковидные” 2020 и 2021 годы, рассказали эксперты АТОР.

Новогодние туры в Таиланд подешевели
Фото: UnsplashUnsplash

Цены недельного тура в декабре-январе у разных операторов колеблются от 248 до 317 тысяч рублей, в то время как в прошлом году аналогичные путёвки стоили больше 400 тысяч.

АТОР: Россияне массово покупают туры в Таиланд на Новый год.

Туры в Таиланд стали доступнее не только по стоимости. Отменены все ограничения на въезд, авиакомпании запустили чартерные рейсы, а улететь на прямом самолёте можно из 13 городов России.

После отмены ковидных ограничений 1 октября Таиланд вошёл в рейтинг самых востребованных зимних зарубежных направлений у россиян. Доля Таиланда в общих продажах зарубежных туров на новогодние даты составляет у разных туроператоров от 9% до 28%.

Ранее Рамблер рассказывал, что важно знать перед поездкой в Таиланд.

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