Новогодние туры в Таиланд подешевели

Отдых в Таиланде в зимние праздники стал доступнее для россиян, чем в “ковидные” 2020 и 2021 годы, рассказали эксперты АТОР.

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Цены недельного тура в декабре-январе у разных операторов колеблются от 248 до 317 тысяч рублей, в то время как в прошлом году аналогичные путёвки стоили больше 400 тысяч.

Туры в Таиланд стали доступнее не только по стоимости. Отменены все ограничения на въезд, авиакомпании запустили чартерные рейсы, а улететь на прямом самолёте можно из 13 городов России.

После отмены ковидных ограничений 1 октября Таиланд вошёл в рейтинг самых востребованных зимних зарубежных направлений у россиян. Доля Таиланда в общих продажах зарубежных туров на новогодние даты составляет у разных туроператоров от 9% до 28%.