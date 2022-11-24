Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
1 час назад

Подмосковье — лидирующее направление для автопутешествий в новогодние праздники

Вести Подмосковья

Подмосковье признали лидирующим направлением для путешествий на автомобиле в дни новогодних праздников. К такому выводу пришли сервисы «Работа.ру» и «СберАвто», изучив результаты проведенного опроса. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Названо лидирующее направление для автопутешествий в новогодние праздники
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Так, на Новый год в зимнее автомобильное путешествие хотят отправиться 31% россиян, из них 16% планируют посетить Москву и Подмосковье. Ассоциация туроператоров России предоставила данные, судя по которым Московская область вошла в топ российских регионов по популярности для новогоднего отдыха и туризма.

Новогодние туры в Подмосковье покупают не только москвичи, но и жители других регионов страны. В прошлом году Московскую область посетило более 4,5 млн туристов.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители