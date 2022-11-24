Названо лидирующее направление для автопутешествий в новогодние праздники

Подмосковье признали лидирующим направлением для путешествий на автомобиле в дни новогодних праздников. К такому выводу пришли сервисы «Работа.ру» и «СберАвто», изучив результаты проведенного опроса. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

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Так, на Новый год в зимнее автомобильное путешествие хотят отправиться 31% россиян, из них 16% планируют посетить Москву и Подмосковье. Ассоциация туроператоров России предоставила данные, судя по которым Московская область вошла в топ российских регионов по популярности для новогоднего отдыха и туризма.