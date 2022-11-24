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1 час назад

Турагенты: прямых рейсов на курорты не хватает

TourDom

Туристам из Санкт-Петербурга не хватает прямых рейсов на зарубежные курорты, сообщили редакции TourDom.ru представители розничных компаний. По самым популярным направлениям туристы зачастую вынужденно выбирают туры с вылетом из Москвы.

Турагенты: прямых рейсов на курорты не хватает
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, турагенты очень ждут открытия рейсов AZUR Air на Пхукет. Вылеты из Пулково анонсированы с 4 декабря с периодичностью раз в 11 дней. Туры с этой перевозкой формируют Coral Travel и Fun & Sun.

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«Спрос на Таиланд очень высокий, - отмечает Полина Алексашина (турагентство «Слетать.ру»). – Но пока борта на остров не полетели, предлагаем клиентам туры с отправлением из Москвы».

Отметим, что заявленная программа авиакомпании в Паттайю, которая должна была начаться 30 ноября, неделю назад была отменена.

Что касается самого массового сезонного направления, Египта, туры с прямым перелетом продает пока только Библио-Глобус на базе рейсов египетской AlMasria. Авиакомпания летает в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с периодичностью два раза в неделю на каждый из курортов.

«У «Пегаса» есть еще рейсы на бортах SouthWind с короткой технической посадкой в Анталье. Но все же это не очень удобный вариант для туристов», - говорит турагент Мария Шекер.

С середины декабря к перевозке на курорты Красного моря могут добавиться рейсы Red Wings.

Выбрав другое популярное направление - Дубай, туристы могут воспользоваться прямыми рейсами Emirates. «Для многих это дорогой вариант. Большинство наших клиентов предпочитает более бюджетный способ – вылет из Москвы на лоукостерах», - сообщила Полина Алексашина.

Помимо названных курортов, жителям Санкт-Петербурга доступен также маршрут на Шри-Ланку - рейсы организует AZUR Air в партнерстве с туроператором ANEX Tour. В Стамбул туристы из региона могут улететь на борту Turkish Airlines, Pegasus и авиакомпании “Россия”. В Анталью летают Turkish Airlines , AZUR Air и SouthWind.

Представители розницы все же считают, что «воздуха» в регионе недостаточно. У туроператоров на этот счёт свое мнение: количество рейсов в Питере соответствует текущему спросу, в убыток гонять полупустые самолёты никто не будет.

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