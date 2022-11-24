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1 час назад

Рост внутреннего туризма в России в 2022 году составил 10%

ТАСС

Внутренний турпоток в России в 2022 году вырос лишь на 10%, что вдвое меньше ожиданий экспертов. Об этом в четверг в кулуарах Всероссийской туристической конференции "И селу, и городу. Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий" сообщила журналистам исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Рост внутреннего туризма в России в 2022 году составил 10%
Фото: pixabay.compixabay.com

"Если брать все направления внутри страны, то мы сейчас видим плюс 10% по отношению к прошлому году, и для участников рынка это не очень хороший результат, потому что ожидалось как минимум в два раза больше", - сказала Ломидзе.

При этом турпоток в Сочи вырос на четверть, отметила исполнительный директор АТОР. Возросший интерес к Сочи она связала с тем, что на юге России были введены ограничения на полеты, и город стал логистическим хабом для доставки туристов на другие курорты.

Ломидзе добавила, что долги туроператоров перед туристами за 2020-2022 годы достигли ориентировочно 2-3 млрд рублей.

Всероссийская туристическая конференция "И селу, и городу. Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий" начала свою работу в четверг в Сочи, на курорте "Роза Хутор". Представители власти, туристического бизнеса, агропроизводители и эксперты в области экологического, сельского, природного туризма из более чем 70 регионов РФ обсудят все аспекты развития аграрного и экотуризма в стране.

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